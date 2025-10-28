Language
    गोरखपुर में छठ पूजा के दौरान तालाब में डूबने से दो लोगों की मौत, उत्सव पर छाया मातम

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:05 AM (IST)

    गोरखपुर में छठ पूजा के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की डूबने से मौत हो गई। गोला में अर्घ्य देते समय एक व्यक्ति पोखर में डूब गया, जबकि बड़हलगंज में एक किशोर तालाब में डूब गया। दोनों ही मामलों में बचाने के प्रयास विफल रहे, और मृतकों के परिवारों में मातम छा गया।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ महापर्व की खुशी मंगलवार की भोर में दो परिवार के लिए मातम में बदल गई।गोला और बड़हलगंज क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर अर्घ्य और स्नान के दौरान किशोर समेत दो लोगों की डूबने से मौत हो गई। परिजनों का रो - रोकर बुरा हाल है।

    गोला के डांडी खास गांव में मंगलवार सुबह छठव्रतियों के साथ अर्घ्य देने पहुंचे 35 वर्षीय चंदन पुत्र बाबूलाल की पोखरे में डूब गए। घटना सुबह करीब छह बजे तब हुई जब व्रती महिलआएं अर्घ्य दे रही थीं। चंदन भी अर्घ्य देने के बाद स्नान करने लगे। स्नान के दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए।

    ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह डूब चुका था। काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला गया।गोला सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, चंदन के परिवार में कोई भी छठ व्रती नहीं था। मंगलवार सुबह वह श्रद्धा में पहुंचा था। डूबने की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी संजना मायके में छठ मनाने गई है।

    दूसरी घटना बड़हलगंज के अहिरौली (द्वितीय) गांव की है, जहां सकराखोर निवासी कमलेश (17) की तालाब में डूबकर मौत हो गई। वह अपनी मौसी के घर छठ मनाने आया था। सोमवार की रात उसने मौसी के साथ अर्घ्य दिया और मंगलवार सुबह तालाब में तैरने चला गया।

    गांव के कुछ युवक पहले से ही तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान कमलेश गहरे पानी में चला गया। युवकों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। गांधी इंटर कॉलेज, महुआपार में कमलेश कक्षा 11 का छात्र था। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। मां बेहोश हो गईं और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।