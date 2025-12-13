पूर्वोत्तर रेलवे व उत्तर रेलवे के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत, 32वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबाल प्रतियोगिता का तीसरा दिन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में चल रही 32वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबाल प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। शुक्रवार को तीसरे दिन खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। सायंकालीन सेमीफाइनल मैच में पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने शानदार खेल कौशल का परिचय देते हुए दक्षिण रेलवे को 75-64 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

टीम के भीम सिंह, राम आसरे, सूर्यभान सिंह, दीपक, मनोज व अजय मल्ल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाया और विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। इससे पूर्व सुबह मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने दमदार डिफेंस के दम पर पश्चिम रेलवे को 47-39 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह सुरक्षित की थी। टीम ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच निर्णायक जीत हासिल की।

एक अन्य मुकाबले में उत्तर रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को 41-29 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे आमने-सामने हुए। बेहद कड़े मुकाबले में उत्तर रेलवे ने अपने बेहतर समन्वय और सटीक निशानों के बूते 55-48 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह पक्की की।

स्टेडियम में रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की मौजूदगी खिलाड़ियों का जोश और भी बढ़ा रही थी। सभी की निगाहें अब खिताबी मुकाबले पर टिकी हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर की मौजूदगी में खेला जाएगा।