Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: पलहईपार बाबू में तनाव बरकरार, पुलिस बल तैनात

    By Sunil Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:22 AM (IST)

    गोरखपुर के पलहईपार बाबू गांव में तनाव व्याप्त है, जिसके कारण पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    पलहईपार बाबू गांव में दो पक्षों के बीच तनाव बरकरार। जागरण

    संवाद सूत्र, उनवल। बरात में विवाद के बाद पलहईपार बाबू गांव में दो पक्षों के बीच तनाव बरकरार है। एक पक्ष ने 24 नामजद समेत 40-50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है तो दूसरे पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 12 नामजद व 25 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैना है। वहीं, मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है। एक पक्ष के समर्थन में शनिवार को भीम आर्मी के सदस्य गांव में पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खजनी थाना के पलहईपार बाबू गांव में 19 नवंबर को बरात के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। उस समय लोगों ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन अगले दिन एक पक्ष के लोग लाठी-डंडा, फरसा व तमंचा आदि लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को खोजते रहे। तीसरे दिन भी विवाद हुआ था। तमंचा लहराने व फायरिंग का भी आरोप है। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया था।

    एक पक्ष के मुकेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने गांव के विजय कुमार चौरसिया, मुकेश कुमार चौरसिया, महंगू चौरसिया, अजीत चौरसिया, आकाश कुमार चौरसिया, दीपक चौरसिया, जगमोहन चौरसिया, संतोष, कृष्ण कुमार, रामबचन, किशन चौरसिया, अमन कुमार चौरसिया, संजू गुप्ता, भूलू चौरसिया, राजू प्रजापति, चंद्रमणि चौरसिया, रामप्रकाश चौरसिया, युवराज चौरसिया, शिवम प्रजापति, सीताराम चौरसिया, बसंत चौरसिया, जयप्रकाश चौरसिया व बांसगांव थाना के सोनारी गांव निवासी अखिलेश यादव, शैलेष यादव व 40-50 अज्ञात के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    वहीं, दूसरे पक्ष के जयप्रकाश चौरसिया की तहरीर पर पुलिस ने मुकेश प्रसाद, धर्मेंद्र तिवारी, संदीप, बृजेश प्रसाद, मनमोहन, ईश्वरचंद, अभिषेक, लवकुश, रंजीत प्रसाद, रितेश प्रसाद, इंद्रेश प्रसाद, किशन व 25 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस विवाद को अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश शुरू कर दी गई है। शनिवार की अपराह्न तीन बजे नीला गमछा व झंडा लगाए भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव में पहुंचे। दलित बस्ती में पहुंचकर लोगों से हालचाल जाना।

    दोनों पक्षों की तहरीर पर 36 नामजद व 75 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    -

    - शिल्पा कुमारी, सीओ खजनी