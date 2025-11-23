Gorakhpur News: पलहईपार बाबू में तनाव बरकरार, पुलिस बल तैनात

संवाद सूत्र, उनवल। बरात में विवाद के बाद पलहईपार बाबू गांव में दो पक्षों के बीच तनाव बरकरार है। एक पक्ष ने 24 नामजद समेत 40-50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है तो दूसरे पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 12 नामजद व 25 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैना है। वहीं, मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है। एक पक्ष के समर्थन में शनिवार को भीम आर्मी के सदस्य गांव में पहुंचे थे।

खजनी थाना के पलहईपार बाबू गांव में 19 नवंबर को बरात के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। उस समय लोगों ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन अगले दिन एक पक्ष के लोग लाठी-डंडा, फरसा व तमंचा आदि लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को खोजते रहे। तीसरे दिन भी विवाद हुआ था। तमंचा लहराने व फायरिंग का भी आरोप है। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया था।

एक पक्ष के मुकेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने गांव के विजय कुमार चौरसिया, मुकेश कुमार चौरसिया, महंगू चौरसिया, अजीत चौरसिया, आकाश कुमार चौरसिया, दीपक चौरसिया, जगमोहन चौरसिया, संतोष, कृष्ण कुमार, रामबचन, किशन चौरसिया, अमन कुमार चौरसिया, संजू गुप्ता, भूलू चौरसिया, राजू प्रजापति, चंद्रमणि चौरसिया, रामप्रकाश चौरसिया, युवराज चौरसिया, शिवम प्रजापति, सीताराम चौरसिया, बसंत चौरसिया, जयप्रकाश चौरसिया व बांसगांव थाना के सोनारी गांव निवासी अखिलेश यादव, शैलेष यादव व 40-50 अज्ञात के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।