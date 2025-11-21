गोरखपुर में करमैनी पुल से किशोरी ने लगाई छलांग, नाविक भाइयों ने बचाई जान

संवाद सूत्र, करमैनी घाट। मां की डांट से नाराज एक किशोरी ने गुरुवार को करमैनी पुल से राप्ती नदी में छलांग लगा दी। लोगों के शोर मचाने पर नदी में नाव लेकर घूम रहे नाविक भाइयो संतोष और संदीप ने तत्काल मौके पर पहुंचकर किशोरी को बचा लिया। उसे सुरक्षित बाहर लाने पर चौकी प्रभारी करमैनी एक हजार रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं सूचना पर पहुंचे स्वजन को पुलिस ने किशोरी को सिपुर्द कर दिया।

करमैनी चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो नाविक भाइयों ने उसे नदी से सुरक्षित बरामद कर लिया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी मां से नाराज होकर नदी में कूदने का निर्णय लिया था।

संयोग रहा कि पास ही खेत में गेहूं की बुवाई कर रहे नाविक भाइयो ने डोंगी नाव लेकर तेजी से नदी में गए और संदीप ने छलांग लगाकर किशोरी को बाहर निकाला। किशोरी को उसके स्वजन को सिपुर्द कर दिया गया है। उधर, पुल पर जाली नहीं लगने से एक बार फिर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि करमैनी पुल सुसाइड प्वाइंट बन चुका है।