गोरखपुर में करमैनी पुल से किशोरी ने लगाई छलांग, नाविक भाइयों ने बचाई जान
गोरखपुर के करमैनी पुल से मां की डांट से नाराज़ होकर एक किशोरी ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। नाविक भाइयों, संतोष और संदीप ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया। पुलिस ने किशोरी को उसके परिवार को सौंप दिया। स्थानीय लोगों ने पुल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पहले भी यहाँ कई आत्महत्या की घटनाएं हो चुकी हैं।
संवाद सूत्र, करमैनी घाट। मां की डांट से नाराज एक किशोरी ने गुरुवार को करमैनी पुल से राप्ती नदी में छलांग लगा दी। लोगों के शोर मचाने पर नदी में नाव लेकर घूम रहे नाविक भाइयो संतोष और संदीप ने तत्काल मौके पर पहुंचकर किशोरी को बचा लिया। उसे सुरक्षित बाहर लाने पर चौकी प्रभारी करमैनी एक हजार रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं सूचना पर पहुंचे स्वजन को पुलिस ने किशोरी को सिपुर्द कर दिया।
करमैनी चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो नाविक भाइयों ने उसे नदी से सुरक्षित बरामद कर लिया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी मां से नाराज होकर नदी में कूदने का निर्णय लिया था।
संयोग रहा कि पास ही खेत में गेहूं की बुवाई कर रहे नाविक भाइयो ने डोंगी नाव लेकर तेजी से नदी में गए और संदीप ने छलांग लगाकर किशोरी को बाहर निकाला। किशोरी को उसके स्वजन को सिपुर्द कर दिया गया है। उधर, पुल पर जाली नहीं लगने से एक बार फिर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि करमैनी पुल सुसाइड प्वाइंट बन चुका है।
तीन महीने में चार घटनाओं में तीन की मौत दो की बचाई जान
करमैनी पुल से तीन महीने में चार घटनाओं में तीन की मौत हो चुकी है और दो को नविकों भाई संदीप और संतोष साहनी जान बचा चुके है। 30 अगस्त को मेहदावल थाना के साडे कला की एक युवती कूदकर अपनी जान दी थी, शव दूसरे दिन एसडीआरएफ ने बरामद किया गया था।
28 सितंबर को कैम्पियरगंज क्षेत्र के शिवपुर करमहवा निवासी जय हिन्द ने कूदकर जान दी थी। 24 अक्टूबर को एक ही दिन दो घंटे के अंदर दो युवतियां करमैनी पुल से छलांग लगाई थी।
पहली युवती मेहदावल थाना की खुशबु त्रिपाठी और दूसरी कैंम्पियरगंज थाना की रामकोला के बेलमा टोला की रीना ने पुल से छलांग लगा दी थी। जिसमें रीना को संदीप साहनी बचा लिया था। वहीं खुशबु का शव दूसरे दिन एसडीआरएफ ने बरामद किया था।
