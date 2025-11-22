TET अनिवार्यता की वापसी की मांग को लेकर शिक्षक दिल्ली कूच को तैयार, पेंशन योजना की बहाली की कर रहे मांग

Language
    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    टीईटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक समाज अब निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। 24 व 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धरने के लिए गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश के शिक्षकों में उत्साह है। शिक्षक नेता इसे शिक्षक समाज की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं और अधिकाधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टीईटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर शिक्षक समाज अब निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। 24 व 25 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में प्रस्तावित धरने को लेकर गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह है।

    प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरे कृष्णा दुबे व प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी के नेतृत्व में बस व ट्रेन आरक्षण के साथ शिक्षक दिल्ली रवाना होने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी संगठन का नहीं, बल्कि पूरे शिक्षक समाज की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई है। जब संसद में बात नहीं सुनी जाती, तब सड़क से आवाज उठानी पड़ती है। जिला महामंत्री सुनील सिंह ने इसे ‘करो या मरो’ की स्थिति बताते हुए अधिकाधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की।

    जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार राय, अटेवा जिलाध्यक्ष सुनील दुबे, आकांक्षा सिंह तथा विशिष्ट बीटीसी प्रदेश महामंत्री तारकेश्वर शाही ने भी आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद शिक्षक नेताओं ने दिल्ली कूच को सफल बनाने का संकल्प लिया। 