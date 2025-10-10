गोरखपुर में रामगढ़ताल किनारे आज से सजेगा स्थानीय उत्पादों का मेला, शिल्पकारों को मिलेगा मंच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्थानीय उत्पादों, हस्तनिर्मित वस्तुओं, खादी, हैंडलूम और हर्बल उत्पादों को बढ़ावा देने और विशेष मंच प्रदान करने के लिए 10 से 18 अक्टूबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन होगा। रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले इस मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की सुबह 10.30 बजे शुभारंभ करेंगे। मेले में रोजाना विभिन्न विषयों पर गोष्ठी के अलावा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। मेले में स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों और युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

स्वदेशी मेला प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से रात आठ बजे तक चलेगा। यह मेला ‘वोकल फार लोकल’ की भावना को सशक्त करने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उद्यमियों व शिल्पकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों संग मेला स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा, स्वच्छता एवं स्टाल व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।

डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले का उद्घाटन करने के साथ ही परिसर में लगाए गए विभिन्न स्वदेशी स्टालों का अवलोकन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर जनपद में स्वदेशी उत्पादों व स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का यह स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मेला आयोजन की तैयारियों की जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी व सीआरओ हिमांशु वर्मा और जिला उद्योग अधिकारी गौरव मिश्रा ने बताया कि मेले में 125 स्वदेशी स्टाल लगाए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय उद्यमियों व विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी। इसके अलावा फूड कोर्ट में खान-पान के 10 विशेष स्टाल लगाए जा रहे हैं। साथ ही विकसित भारत 2047 और मिशन शक्ति थीम पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

डीएम ने कहा कि यह मेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का स्वदेशी मेला प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को नई पहचान दिलाएगा और आगंतुकों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करेगा।