स्वयं सहायता समूह के रुपये वापस न मिलने पर महिला ने की थी खुदकुशी, सात पर मुकदमा दर्ज
गोरखपुर में स्वयं सहायता समूह से जुड़े एक मामले में, एक महिला ने रुपये वापस न मिलने पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस घटना में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रुपये वापस नहीं मिलने से परेशान पतरा की रहने वाली रत्ना देवी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की थी। कोर्ट के आदेश पर रविवार को पिपराइच पुलिस ने इस मामले में सात लोगों खुदकुशी के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरु कर दी है।
यह मामला स्वयं सहायता समूह से रुपये वापस न मिलने और मानसिक तनाव से जुड़ा है। पतरा के मनोहर सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी मां रत्ना देवी गांव के एक समूह की सदस्य थीं।
समूह से निकाले गए छह लाख रुपये उन्होंने निर्मला मौर्या को दिए थे, जबकि अपने बेटे मनोवीर सिंह से सऊदी अरब से तीन लाख रुपये मंगवाकर संबंधित लोगों को दिए थे। तय समय पर जब रुपये नहीं मिले तो उनकी मां ने निर्मला से बार-बार रुपये वापस मांगे, लेकिन आरोपित उन्हें टालते रहे।
रुपये नहीं मिलने पर मां ने थाने में भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। मानसिक दबाव और निराशा के चलते 29 अगस्त, 2024 को उनकी मां ने खुदकुशी कर ली। इस घटना के संबंध में उसने थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पतरा निवासी निर्मला मौर्या, गोविंद मौर्या, सन्नी मौर्या, मुराली मौर्या, चम्मन मौर्या, भगवान प्रजापति और पवन यादव के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है।
