    आश्रम विद्यालय की चहारदीवारी कूदकर भागा छात्र, गार्ड को किडनैपर समझकर पीटा गया

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:17 AM (IST)

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, पतरा का एक छात्र विद्यालय से भाग गया। छात्र गोपालपुर चौराहे पर मिला, जहाँ गार्ड द्वारा पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने गार्ड को अपहरणकर्ता समझकर पीटा। छात्र ने शिक्षकों पर मारपीट के आरोप लगाए, जबकि प्रधानाचार्य ने आरोपों को निराधार बताया। एसडीएम ने घटना की जांच की बात कही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण


    जागरण संवाददाता, गोला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पतरा के कक्षा सात का छात्र अमन शुक्रवार की शाम आठ किमी दूर गोपालपुर चौराहे से बरामद हुआ। विद्यालय के गार्ड अभिषेक दुबे द्वारा पकड़े जाने पर छात्र चिल्लाने लगा।

    स्थानीय लोगों ने गार्ड को अपहरणकर्ता समझकर पीट दिया। किसी तरह से स्थानीय होने का हवाला देते हुए गार्ड ने जान बचाई। इसके बाद विद्यालय प्रशासन को सूचना दी। उधर, छात्र ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने पर पहुंचे चाचा छात्र को साथ में ले गए।

    सिकरीगंज के बसंतपुर निवासी 11 वर्षीय अमन ने बताया कि वह सितंबर में स्कूल में दाखिला लिया था। उसने कहा कि विद्यालय में बच्चों से रोजाना मारपीट किया जाता है। शुक्रवार को प्रधानाचार्य ने एक छात्र को ड्रेस न पहनने पर बांह पकड़कर मारा, जिससे वह डर गया और तबीयत खराब हो गई। जब उसने शिक्षक से दवा मांगी तो उसे नाटक करने का आरोप लगा। इससे डरकर शाम पांच बजे वह चहारदीवारी फांदकर घर की ओर भाग गया।

    वहीं गार्ड अभिषेक ने बताया कि उसने छात्र को पुलिया के पास देखकर पहचान गया। इसके बाद उसे पकड़ लिया तो वह चिल्लाने लगा। आसपास के लोगों ने उसे अपहरणकर्ता समझ लिया। गोपालपुर चौराहे के दुकानदार दिनेश कुमार ने छात्र के बताए मोबाइल नंबर पर स्वजन को फोन किया।

    मौके पर पहुंचे छात्र के चाचा ने उसे पहचान कर वापस ले गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य जयविजय तिवारी ने कहा कि छात्र का हाल ही में नामांकन हुआ है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह भाग गया।

    उन्होंने छात्र द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह भीड़ से डरकर ऐसे बयान दे रहा है। एसडीएम अमित जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। यदि छात्र मारपीट से भागा है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी, अन्यथा छात्र की काउंसलिंग कराई जाएगी।