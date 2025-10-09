त्योहारों में मीठा जहर न खाएं! गोरखपुर में मिलावटी मिठाई पर सख्त नजर
त्योहारों के मद्देनज़र, गोरखपुर में मिलावटी मिठाई के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। कई दुकानों से नमूने लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। विभाग ने उपभोक्ताओं से बिल लेने, संदिग्ध मिठाई से बचने और पैक्ड उत्पादों पर एफएसएसएआइ का लोगो जांचने की अपील की है। मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में मिठाइयों की चमक बढ़ गई है, लेकिन इसी चमक के पीछे छिपी है मिलावट की काली सच्चाई। उपभोक्ताओं को सजग करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के प्रमुख बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों की जांच अभियान तेज कर दिया है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बीते दो दिनों में कई दुकानों से मिठाइयों और दूध उत्पादों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से कई सैंपल जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों के नमूने फेल मिलेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों में खपत बढ़ने के कारण कई असामाजिक तत्व नकली खोया, कृत्रिम रंग और एसेंस का प्रयोग कर मिठाई तैयार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी मिठाइयां लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं।
विभाग ने लोगों से अपील की है कि मिठाई खरीदते समय दुकानदार से बिल अवश्य लें और खुले में रखी या संदिग्ध रंग वाली मिठाई से बचें। साथ ही, पैक्ड उत्पादों पर ‘एफएसएसएआइ’ का लोगो और निर्माण तिथि अवश्य जांचें।
इस बीच, प्रशासन ने सभी मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि मिलावट पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन और जेल तक की कार्रवाई हो सकती है।
