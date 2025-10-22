गोरखपुर में SSB जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब

जागरण संवाददाता, सहजनवा। नगर पंचायत घघसरा वार्ड नंबर चार पं. दीनदयाल नगर बिसरी निवासी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान केशरी नंदन मिश्र का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया।

जवान का शव सेना के वाहन से जैसे ही घर पहुंचा, परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े।



35 वर्षीय केशरी नंदन मिश्र अरुणाचल प्रदेश-भूटान सीमा पर तवांग में तैनात थे। 18 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। एसएसबी अधिकारियों ने सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम कराकर कागजी कार्रवाई पूरी की। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर एसएसबी जवानों के साथ गांव लाया गया।