    गोरखपुर में SSB जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    गोरखपुर में एसएसबी जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। जवान की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। जवान की शहादत को याद करते हुए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

    सलामी देते एसएसबी के जवान। जागरण

    जागरण संवाददाता, सहजनवा। नगर पंचायत घघसरा वार्ड नंबर चार पं. दीनदयाल नगर बिसरी निवासी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान केशरी नंदन मिश्र का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया।

    जवान का शव सेना के वाहन से जैसे ही घर पहुंचा, परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े।

    35 वर्षीय केशरी नंदन मिश्र अरुणाचल प्रदेश-भूटान सीमा पर तवांग में तैनात थे। 18 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। एसएसबी अधिकारियों ने सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम कराकर कागजी कार्रवाई पूरी की। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर एसएसबी जवानों के साथ गांव लाया गया।

    शव पहुंचते ही पत्नी मंजू देवी, बेटियां अंशिका व आस्था, पिता जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इसके बाद शव को पूरे सम्मान के साथ कालेसर मोक्षधाम ले जाया गया, जहां एसएसबी इंस्पेक्टर एएस परिहार व एसआई संजय कुमार के नेतृत्व में जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

    अंतिम संस्कार में विधायक प्रदीप शुक्ल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभाकर दुबे, पूर्व विधायक जीएम, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। मुखाग्नि छोटे भाई केशव चंद्र मिश्र ने दी।