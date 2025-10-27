Language
    गोरखपुर में शराब के लिए रुपये न देने पर मां का दबाया गला, नशा उतरने पर बोला-'मैं इलाज कराऊंगा'

    By Satish Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    गोरखपुर में बेटे ने शराब के लिए पैसे न मिलने पर अपनी मां का गला दबा दिया। 60 वर्षीय मझिंदरा देवी गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नशा उतरने पर पुलिस के सामने बोला कि मैं मां का इलाज कराऊंगा।

    शराब के रुपये न देने पर मां का गला दबाया।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिक्टौर स्थित रामपुर गांव में रविवार की रात शराब के लिए रुपये न देने पर बेटे ने अपनी मां की गला दबाकर हत्या की कोशिश की। 60 वर्षीय मझिंदरा देवी गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एम्स में प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।पुलिस ने आरोपित बेटे झिनक गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है।

    घटना रविवार रात करीब 11 बजे की है। झिनक गौड़ शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी संजू कुशीनगर के अहिरौली गांव अपने मायके गई हुई थी। बड़ा भाई शैलेंद्र सहजनवा की फैक्ट्री में काम करने गया था। भाभी सीता अपने बच्चों के साथ छठ मनाने सिविल लाइंस स्थित मायके गई थीं। घर में केवल मझिंदरा देवी अकेली थीं।

    झिनक ने घर पहुंचते ही मां से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया, तो वह गुस्से में आगबबूला हो उठा। आरोप है कि उसने पहले अभद्रता की और फिर मां का गला दबा दिया। मझिंदरा देवी बेहोश होकर गिर पड़ीं। पड़ोसियों ने शोर सुनकर पुलिस को सूचना दी।

    खोराबार थाना पुलिस ने मझिंदरा देवी को एंबुलेंस से एम्स पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मझिंदरा देवी की बड़ी बहू सीता ने सोमवार सुबह खोराबार थाने में तहरीर देकर झिनक गौड़ पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपित झिनक गौड़ एक निजी स्कूल की बस चलाता है। उसने शराब के नशे में मां की गला दबाकर हत्या की कोशिश की। महिला की स्थिति गंभीर है।आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    नशा उतरने पर थाने में रो पड़ा

    पुलिस ने रात में ही झिनक गौड़ को हिरासत में ले लिया था। सोमवार सुबह जब उसका नशा उतरा, तो थाने में ही वह फूट-फूटकर रोने लगा। उसने पुलिस से गुहार लगाई- मुझे छोड़ दो, मैं मां का उपचार कराऊंगा। पुलिस को उसने बताया कि पिता की मौत के बाद मां बड़े भाई के साथ रहती थीं। रविवार को जब घर लौटा, तो मां ने पैसे देने से इनकार किया और उसने गुस्से में यह गलती कर दी।