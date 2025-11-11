Language
    UP के इस शहर में स्मार्ट मीटर लगा तो महंगी हो गई उद्योगों की बिजली, फिक्स किया गया है यह रेट

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उद्योगों की बिजली महंगी हो गई है। स्मार्ट मीटर पीक आवर का रेट पूरे दिन के हिसाब से जोड़ रहा है, जिससे बिल बढ़कर आ रहा है। अभियंताओं ने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

    दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उद्यमियों का बिजली का बिल बढ़कर आने लगा है। उद्योगों के लिए बिजली के उपभोग में समय के हिसाब से मिलने वाली छूट का लाभ स्मार्ट मीटर नहीं दे पा रहा है। इससे उद्योग सुबह चलें या शाम को, बिल पीक आवर का ही आ रहा है।

    उद्यमियों ने इस पर नाराजगी भी जताई है। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने कहा कि साफ्टवेयर अपडेट न हो पाने के कारण ऐसा हो रहा है। उच्चाधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण है। जल्द ही इसे ठीक करा दिया जाएगा। तब तक बिल मैनुअल सही कर दिया जा रहा है। उद्यमियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

    बिजली निगम में उद्योगों के लिए अलग-अलग समय पर बिजली उपभोग के अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। गर्मी में शाम सात बजे से तीन बजे रात तक और ठंड में शाम पांच बजे रात 11 बजे तक के समय को पीक आवर माना गया है। इस समय में बिजली का उपभोग होने पर सामान्य रेट से 15 प्रतिशत ज्यादा जमा कराया जाता है। मैनुअल व्यवस्था में मीटर की रीडिंग कराने के बाद बिल बनाकर उद्यमियों को दे दिया जाता है। इसके आधार पर बिल का भुगतान कर दिया जाता है।

    यह है दर

    • 11 हजार वोल्ट की लाइन तक के कनेक्शन पर - मांग प्रभार तीन सौ रुपये प्रति केवीए प्रति माह व एनर्जी चार्ज 7.10 रुपये प्रति केवीएएच
    • 11 से 66 हजार वोल्ट की लाइन तक के कनेक्शन पर - मांग प्रभार 290 रुपये प्रति केवीए प्रति माह व एनर्जी चार्ज 6.80 रुपये प्रति केवीएएच
    • 66 हजार से 1.32 लाख वोल्ट की लाइन तक के कनेक्शन पर -मांग प्रभार 270 रुपये प्रति केवीए प्रति माह व एनर्जी चार्ज 6.40 रुपये प्रति केवीएएच
    • 1.32 लाख वोल्ट से ज्यादा की लाइन के कनेक्शन पर - मांग प्रभार 270 रुपये प्रति केवीए प्रति माह व एनर्जी चार्ज 6.10 रुपये प्रति केवीएएच

    नोट- केवीएएच का अर्थ किलो वोल्ट एम्पियर आवर और केवीए का अर्थ किलो वोल्ट एम्पियर

    ऐसे लगता है रेट
    गर्मी में (अप्रैल से सितंबर)
    समय रेट

    • सुबह पांच से 10 बजे तक (-) 15 प्रतिशत
    • सुबह 10 से शाम सात बजे तक 0%
    • शाम सात से रात तीन बजे तक ( ) 15 प्रतिशत
    • रात तीन से सुबह पांच बजे तक 00%

    ठंड में (अक्टूबर से मार्च)
    समय रेट

    • सुबह पांच से 11 बजे तक 0%
    • सुबह 11 से शाम पांच बजे तक 0%
    • शाम पांच से रात 11 बजे तक ( ) 15 प्रतिशत
    • रात 11 से सुबह पांच बजे तक (-) 15 प्रतिशत

    -आरएन सिंह, अध्यक्ष, चेंबर आफ इंडस्ट्रीज