जागरण प्रभाव: दिन में नहीं होगा छह लेन फ्लाईओवर का काम, छठ बाद फिर आएगी तेजी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज की तरफ छह लेन फ्लाईओवर का निर्माण दिन में नहीं होगा। दैनिक जागरण में सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर सेतु निगम ने तत्काल प्रभाव से काम रोक दिया है।

अब रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ही काम होगा। इसमें भी पर्याप्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा के बाद दिन में काम शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। छह लेन फ्लाईओवर का काम दिन में भी चल रहा था। काम के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। आलम यह था कि एक तरफ गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री चल रहे थे तो दूसरी तरफ फ्लाईओवर पर वेल्डिंग से लगायत सभी काम हो रहा था।

शुक्रवार सुबह तकरीबन नौ बजे रुस्तमपुर से पैडलेगंज की तरफ फ्लाईओवर से लोहे का गर्डर नीचे गिर गया। गनीमत थी कि जिस जगह पर गर्डर गिरा, वहां से थोड़ी दूरी पर लोग थे। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यातायात के बीच क्रेन से निर्माण सामग्री भी इधर-उधर की जा रही थी। इससे जाम भी लग रहा था।

छठ पर्व पर महेवा मंडी में भीड़ के बाद भी सुरक्षा से जुड़े सभी प्रबंध पूरे किए बिना काम होने की खबर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित की। खबर पढ़ने के बाद अधिकारियों ने सुबह ही सेतु निगम के अधिकारियों से बात की।