Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR में नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ भरना होगा डिक्लेरेशन प्रपत्र, जिले में अब तक 20183 वोटरों ने किया आवेदन

    By Rajeev Ranjan Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के तहत नए मतदाताओं के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा प्रपत्र भरना अनिवार्य किया गया है। इसमें 2003 की मतदाता सूच ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (एसआइआर) के तहत नए मतदाताओं को अब फार्म-6 के साथ घोषणा प्रपत्र भी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इस घोषणा प्रपत्र में मतदाता को यह जानकारी देने की सुविधा है कि उसका या उसके माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। ऐसे मामलों में नागरिकता सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएलओ सर्वे के तहत 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्रों में त्रुटि सुधार, 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग तथा एएसडी श्रेणी में हटाए गए पात्र मतदाताओं की पहचान का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिले में अब तक 20,183 मतदाता फार्म-6 भर चुके हैं।

    जो मतदाता 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन 2025 की सूची में उनके नाम नहीं थे, उनका गणना प्रपत्र पहले अपलोड नहीं हो सका था। अब ऐसे मतदाताओं को भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर दिया जा रहा है। एसआइआर के दौरान बीएलओ सर्वे में कुछ लोगों ने फार्म-6 भर दिया था, अब उनसे भी घोषणा प्रपत्र भरवाया जा रहा है, जिससे उन्हें नोटिस जारी न करना पड़े।

    पार्षदों ने लगाया जागरूकता कैंप

    दिग्विजय नगर वार्ड में रविवार को पार्षद ऋषि मोहन वर्मा समेत अन्य कई पार्षदों की ओर से कैंप लगाकर नए मतदाताओं को फार्म-6 और घोषणा प्रपत्र के बारे में जानकारी दी गई। ऋषिमोहन ने बताया कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6 और पते में संशोधन के लिए फार्म-8 भरा जा रहा है। दोनों ही फार्म के साथ घोषणा प्रपत्र भरने की सुविधा उपलब्ध है। पहले केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने का घोषणा पत्र देना होता था, लेकिन एसआइआर में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।


    एसआइआर के तहत फार्म-6 और फार्म-8 भरने वाले सभी मतदाताओं को घोषणा प्रपत्र भी भरना होगा। जो मतदाता घोषणा प्रपत्र भर देंगे, उन्हें नोटिस नहीं भेजा जाएगा। नए मतदाताओं को घोषणा प्रपत्र भरने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है।
    विनीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी