दीपावली की रात गोरखपुर में आग का कहर: दुकान, अस्पताल सहित कई जगह अग्निकांड
गोरखपुर में सोमवार रात कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। चौरी चौरा में शॉर्ट सर्किट से एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई, जिससे दो लाख के कपड़े जल गए। इसके अतिरिक्त, जीडीए काम्प्लेक्स, शाहपुर, राजवंशी हॉस्पिटल और तिवारीपुर में भी आग लगने की सूचना मिली, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार की रात आगजनी की कई घटनाएं सामने आईं। सूचना मिलते ही अग्निशमन की गाड़ी लेकर पहुंचे कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। जांच में आग लगने का कारण विधुत शार्ट सर्किट का मामला सामने आया।
रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग
चौरीचौरा के सरैया चौराहे पर स्थित रामकेवल कश्यप की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में रात करीब 9.45 बजे आग लग गई। आग बुझने तक करीब दो लाख के कपड़े जल गए। दुकानदार के अनुसार, वह साढ़े नौ बजे दुकान बंद कर घर पहुंचे ही थे कि दुकान से धुआं उठने की सूचना मिली। जब स्वजन पहुंचे तो दुकान धू-धू कर जल रही थी। आसपास के दुकानदारों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दो लाख रुपये से अधिक का रेडीमेड कपड़े जल गए। दुकान का बिजली मीटर भी जलकर गिर गया। व्यापारी ने आशंका जताई है कि आग विद्युत शार्ट सर्किट से लगी होगी, क्योंकि दुकान में किसी प्रकार का दीपक या अन्य ज्वलनशील वस्तु नहीं थी।
फोटो फ्रेमिंग की दुकान जली
वहीं, जीडीए काम्प्लेक्स भगत चौराहा स्थित एक फोटो फ्रेमिंग दुकान में आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
शाहपुर थाना क्षेत्र की हिमांशु गैस गली में एक मकान के पीछे शार्ट सर्किट से वॉशिंग मशीन में आग लग गई। हालांकि, फायर यूनिट के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझा दी।
इसी क्रम में राजवंशी हास्पिटल के सामने स्थित एक मकान में आग लग गई। फायर यूनिट की त्वरित कार्रवाई से आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बड़े काजी साहब इलाके में भी एक घर में आग लग गई थी। वहां मौजूद बैंक पैक अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर समय रहते काबू पाया गया। लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं ने नगर में दहशत फैला दी है। अधिकतर मामलों में विद्युत शार्ट सर्किट ही कारण बताया जा रहा है।
