गोरखपुर में राशन लेने गई युवती से दुकानदार ने छेड़ा, कमरे में बनाया बंधक, भागने की कोशिश पर की ये गंदी हरकत
शहर की एक टिफिन विक्रेता युवती को दुकानदार ने कमरे में बंधक बनाकर छेड़खानी की और मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में टिफिन बनाकर जीवनयापन करने वाली एक युवती को दुकानदार ने कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ छेड़खानी की। विरोध पर उसके साथ मारपीट की गई और भागने की कोशिश करने पर कुत्ता छोड़ने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
महराजगंज जिले की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह गोरखपुर में किराये पर कमरा लेकर रहती है और टिफिन बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। रोजमर्रा के सामान के लिए वह पास की एक दुकान से राशन खरीदती थी। 29 सितंबर को वह राशन लेने दुकान पर गई थी। आरोप है कि उसी दौरान दुकानदार ने शराब के नशे में उसे बहाने से दुकान के पीछे बने कमरे में बुलाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया।
युवती से की अश्लील हरकतें
इसके बाद उसने युवती के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। जब उसने विरोध किया तो दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की। वह किसी तरह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो धमकाया कि अगर दरवाजा खोला तो कुत्ता छोड़ दूंगा। डर के कारण वह काफी देर तक कमरे में फंसी रही। दुकानदार जब शराब के नशे में सो गया, तब किसी तरह वहां से निकलकर अपने कमरे तक पहुंच सकी।
घटना के बाद वह गहरे सदमे में रही और काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने उच्चाधिकारियों से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ छेड़खानी, बंधक बनाने, मारपीट व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।
