Share Market Scam: शेयर मार्केट के लालच में फंसकर युवकों ने गवाएं 19.52 लाख, दोगुणा रुपये के लालच में लग गया चूना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शेयर मार्केट में फायदा दिलाने के नाम पर ठगी के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। बड़हलगंज कोड़ारी निवासी पिता-पुत्र ने गगहा के राहुल को दोगुणा लाभ देने की बात करते हुए 16.80 लाख रुपये हड़प लिए। वहीं चौमुखा निवासी अभिषक जायसवाल को साइबर ठग ने लालच देकर 2.72 लाख रुपये ठग लिए। दोनों मामलों में तहरीर मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है।



गजपुर गगहा निवासी राहुल चौबे ने बड़हलगंज थाने में तहरीर दी कि कोड़ारी निवासी हरिशंकर मिश्रा और उनके पुत्र राज मिश्रा ने शेयर मार्केट में मोटा लाभ दिलाने का झांसा देकर उनसे अलग-अलग तारीखों में कुल 16.80 लाख रुपये लिए। राहुल ने बताया कि रुपये देने के संबंध में उनके बीच एक लिखित समझौता भी हुआ था। बाद में जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो पिता-पुत्र ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। राहुल का आरोप है कि आरोपित पिता-पुत्र कई अन्य लोगों से भी इसी तरह धोखाधड़ी कर चुके हैं। बड़हलगंज पुलिस ने पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।