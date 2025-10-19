Language
    यूपी के इस जिले में धनतेरस पर सर्वर की मार, रजिस्ट्री कार्यालय रहा बेजार

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:20 AM (IST)

    गोरखपुर में धनतेरस पर रजिस्ट्री कार्यालय सर्वर की खराबी से प्रभावित रहा। लगातार छठे दिन सर्वर खराब रहने से कामकाज बाधित हुआ, जिससे विभाग की आय में भारी कमी आई। लोग जमीन-मकान का बैनामा कराने आए थे, लेकिन निराश होकर लौटे। शासन द्वारा कार्यालय देर तक खोलने के निर्देश के बावजूद, सर्वर की समस्या बनी रही और स्लॉट बुकिंग भी प्रभावित हुई।

    सुबह से ही धीमी रही सर्वर की रफ्तार, एक घंटे में एक-दो रजिस्ट्री ही हो सकी

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिसका अंदेशा था वही हुआ। लगातार छठें दिन सर्वर खराब रहने की वजह से धनतेरस पर भी रजिस्ट्री कार्यालय बेजार रहा। विभाग की धनवर्षा की उम्मीदों पर तो पानी फिरा ही पखवारे और महीने भर से तैयारी कर जमीन-मकान का बैनामा कराने आए लोगों को भी निराश लौटना पड़ा।

    सुबह ही सर्वर की चाल सुस्त पड़ी तो शाम तक गति नहीं पकड़ सकी। एक घंटे में मुश्किल से एक या दो रजिस्ट्री ही हो सकी। धनतेरस पर विभाग को संपत्ति की रजिस्ट्री से तीन से चार करोड़ की आय होती है। लेकिन, शनिवार को आय एक करोड़ भी नहीं पहुंच सकी।

    धनतेरस पर्व संपत्ति कारोबारियों के साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भी खास होता है। इस दिन खरीदारी शुभ मानकर ज्यादातर लोग संपत्ति खरीदते हैं। लेकिन, लगातार छह दिनों से खराब चल रहे सर्वर ने इस बार तैयारियों और उम्मीदों, दोनों पर पानी फेर दिया।

    शासन ने शनिवार को रजिस्ट्री कार्यालय शाम पांच बजे के बजाएं छह बजे तक खोले रखने का निर्देश दिया था लेकिन, सर्वर खराब होने की वजह से रजिस्ट्री तो प्रभावित हुई ही स्लाट भी नहीं बुक हो सके।

    खराब सर्वर की समस्या के निस्तारण के लिए शासन स्तर से सर्वर में सुधार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को इसका थोड़ा असर भी दिखा था लेकिन, ज्यादा राहत नहीं मिल सकी।