यूपी के इस जिले में धनतेरस पर सर्वर की मार, रजिस्ट्री कार्यालय रहा बेजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिसका अंदेशा था वही हुआ। लगातार छठें दिन सर्वर खराब रहने की वजह से धनतेरस पर भी रजिस्ट्री कार्यालय बेजार रहा। विभाग की धनवर्षा की उम्मीदों पर तो पानी फिरा ही पखवारे और महीने भर से तैयारी कर जमीन-मकान का बैनामा कराने आए लोगों को भी निराश लौटना पड़ा।

सुबह ही सर्वर की चाल सुस्त पड़ी तो शाम तक गति नहीं पकड़ सकी। एक घंटे में मुश्किल से एक या दो रजिस्ट्री ही हो सकी। धनतेरस पर विभाग को संपत्ति की रजिस्ट्री से तीन से चार करोड़ की आय होती है। लेकिन, शनिवार को आय एक करोड़ भी नहीं पहुंच सकी।

धनतेरस पर्व संपत्ति कारोबारियों के साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भी खास होता है। इस दिन खरीदारी शुभ मानकर ज्यादातर लोग संपत्ति खरीदते हैं। लेकिन, लगातार छह दिनों से खराब चल रहे सर्वर ने इस बार तैयारियों और उम्मीदों, दोनों पर पानी फेर दिया।