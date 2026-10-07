सपा का सिंबल मिला तो बदलना पड़ा पर्चा, जानिए गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक चुनाव में क्यों संजयन ने दो बार भरा नामांकन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डा. संजयन त्रिपाठी का मंगलवार को दोबारा नामांकन करना पहली नजर में अजीब लग सकता है। लेकिन, यह प्रक्रिया जरूरी है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज डा. संजयन ने बागी होकर एक अक्टूबर को ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया था।

इसके बाद 48 घंटे के भीतर वह सपा में शामिल हुए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें नया नामांकन दाखिल करना पड़ा।

यह है चुनाव की प्रक्रिया

निर्वाचन नियमों में उम्मीदवार का केवल किसी पार्टी में शामिल हो जाना उसे उस पार्टी का प्रत्याशी नहीं बना देता। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को यह घोषित करना होता है कि वह किस राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है। साथ ही संबंधित पार्टी को निर्धारित फार्म-बी के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर को अपने अधिकृत प्रत्याशी की सूचना देनी होती है। यह सूचना नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर तीन बजे तक पहुंचना जरूरी है। फार्म-ए में पार्टी अपने अधिकृत पदाधिकारी की जानकारी देती है।