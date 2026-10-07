सेवा सेतु अभियान: गोरखपुर में 250 लोगों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ, कर विभाग में 5.28 लाख राजस्व जमा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में चल रहे पांच दिवसीय सेवा सेतु अभियान में दूसरे दिन करीब 250 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लिया। पांच अक्टूबर से शुरू हुआ शिविर नौ अक्टूबर तक चलेगा। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल पर नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के शिविर में 50 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। 20 लोगों की आवश्यक जांच की गई, जबकि पांच जरूरतमंदों के मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाए गए। नगर निगम के कर विभाग में कुल 58 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 52 आवेदन संपत्ति कर में सुधार और मूल्यांकन से संबंधित थे। करदाताओं ने मौके पर 5,28,928 रुपये का राजस्व भी जमा किया।

डूडा के स्टाल पर पीएम स्वनिधि योजना की प्रथम किस्त के लिए 25 नए आवेदन मिले। पांच आवेदकों को प्रथम किस्त का ऋण वितरित किया गया। तृतीय किस्त (50 हजार रुपये) के लिए चार आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली आइडी के लिए 11 आवेदन स्वीकार किए गए। मतदाता पंजीकरण केंद्र पर 14 नए मतदाताओं के पंजीकरण फार्म भरे गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को पेंशन और उपकरणों के लिए दो आवेदन मिले।