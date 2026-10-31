गोरखपुर में पतंजलि समेत चार ब्रांड के उत्पाद असुरक्षित, मिठाई की 25 से अधिक दुकानों पर एक साथ छापा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद्य पदार्थों के नामी ब्रांड भी गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। प्रयोगशाला जांच में रुचि का धनिया पाउडर, पतंजलि का सब्जी मसाला, अशोक की लाल मिर्च और टाप गोल्डन की कांटिनेंटल सास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिली है।

इन उत्पादों के नमूनों में असुरक्षित होने की पुष्टि के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इनके चिह्नित बैच की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी है। संबंधित निर्माताओं को बाजार से उत्पाद वापस मंगाने का आदेश दिया गया है। वहीं, गोरखपुर में भी इनकी खरीद-बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, गोरखपुर के अभिहित अधिकारी एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इन उत्पादों के नमूने संग्रहीत किए गए थे। प्रयोगशाला विश्लेषण में नमूने असुरक्षित पाए गए। इसके बाद आयुक्त की ओर से संबंधित उत्पादों के निर्धारित बैच की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।



जांच में रुचि ब्रांड के धनिया पाउडर का बैच नंबर केसीओ -14/26 असुरक्षित मिला है। इसका निर्माण ओम आयल एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, कटक (ओडिशा) की ओर से किया गया है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के सब्जी मसाले का बैच नंबर एएफ 12600007 भी जांच में असुरक्षित पाया गया है।