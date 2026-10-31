गोरखपुर नक्षत्रशाला में स्थापित हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा 3D डोम, नवंबर में होगा लोकार्पण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल गुंबद के नीचे बैठे हैं और देखते ही देखते आपके चारों ओर तारों से भरा आसमान फैल जाता है। कभी आप आकाशगंगा के बीच पहुंच जाते हैं तो कभी ग्रहों और नक्षत्रों की दुनिया आपके सामने जीवंत हो उठती है। अंतरिक्ष की इस रोमांचक सैर का अनुभव अब जल्द ही गोरखपुर की वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में मिलने जा रहा है।

यहां अमेरिका से मंगाया गया 17 मीटर व्यास का आधुनिक थ्री-डी डोम स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ लगे फोर-के प्रोजेक्शन सिस्टम का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा डोम है। लखनऊ की इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला और रामपुर की आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का डोम भी इससे छोटा है।