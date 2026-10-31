गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे 1663 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, दीपावली से पहले मिलेगी सौगात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को 1663 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें सड़क, ओवरब्रिज, बाढ़ से बचाव, नगरीय जीवन सुगमता से जुड़ी 88 परियोजनाएं शामिल हैं। चौरी चौरा क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने वाले महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के साथ ही मुख्यमंत्री गोड़धोइया नाला के फेज एक का लोकार्पण और फेज दो व नाला के समानांतर सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए तीन का भी शिलान्यास करेंगे।

एक नवंबर को मुख्यमंत्री सबसे पहले सुबह चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। वह भोपा बाजार में 59.44 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुए रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का उद्घाटन करेंगे। यहां 287.56 करोड़ रुपये की लागत वाली 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चौरी चौरा क्षेत्र में जिन परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, उनमें बाढ़ बचाव और रोड कनेक्टिविटी के कई कार्य शामिल हैं।

सबसे महत्वपूर्ण परियोजना रेल ओवरब्रिज की है। गोरखपुर-भटनी रेल खंड पर स्थित समपार संख्या 147बी पर वर्षों से स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और स्कूली बच्चों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता था। ट्रेनों की आवाजाही के चलते दिनभर में कई बार फाटक बंद होने से यात्रियों को भारी असुविधा होती थी।

ओवरब्रिज पर ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना की गौरवगाथा भी उकेरी गई है। इसमें योगदान देने वाले अमर बलिदानियों की स्मृति में ओवरब्रिज के स्तंभों और दीवारों पर आकर्षक म्यूरल आर्ट (भित्तिचित्र) सजाया गया है।



चौरी चौरा से वापस आकर मुख्यमंत्री 495.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हो चुके गोड़धोइया नाला फेज एक का लोकार्पण करेंगे। 92.72 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फेज दो, नाले के समानांतर 65.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क और 721.40 करोड़ रुपये की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए तीन का शिलान्यास भी करेंगे।



यह हुआ है

गोड़धोइया नाला परियोजना के फेज एक के तहत 9.25 किलोमीटर लंबे नाले के लिए 7.75 किमी पक्का नाला का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 17.50 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन बिछाई गई है और सीवेज के शोधन के लिए 38 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया गया है। इसके अलावा 61 एमएलडी क्षमता का एक मेन पंपिंग स्टेशन और 14 ब्रिज/कल्वर्ट का निर्माण कराया गया है।

पक्का नाला निर्माण, डायवर्जन, इंटरसेप्शन और ट्रीटमेंट से जुड़ी यह परियोजना शहर के उत्तरी छोर के 17 वार्डों में जल निकासी को बेहतर बनाने और सीवेज का वैज्ञानिक तरीके से शोधन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एसटीपी में शोधन के बाद पानी को रामगढ़ताल में प्रवाहित किया जा रहा है। सीवेज के शोधन से रामगढ़ताल की जल गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हो रहा है।



यह होना है

गोड़धोइया नाला परियोजना के दूसरे फेज में 92.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नाले के 1.50 किलोमीटर लंबे कच्चे हिस्से को आरसीसी निर्माण के माध्यम से पक्का कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गोड़धोइया नाले के अंतिम छोर पर स्थित बिछिया रेलवे कालोनी में 38 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी तक पहुंचने के लिए फिलहाल एक ही संकरा रास्ता उपलब्ध है। यह रास्ता रेलवे कालोनी के भीतर आवासीय कालोनियों से होकर गुजरता है। भविष्य में रेलवे की ओर से अपनी कालोनियों के लिए चहारदीवारी कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।