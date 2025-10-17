गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य के पति की दुर्घटना में मौत, सूचना मिलते ही मचा कोहराम
बांसगांव में जिला पंचायत सदस्य रजनी देवी के पति राजकुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजकुमार ने दो शादियां की थीं, पहली पत्नी से उन्हें चार बच्चे हैं। राजकुमार की दूसरी पत्नी रजनी देवी एक आर्केस्ट्रा डांसर हैं। परिजनों ने पुलिस से घटना की जांच कराने की मांग की है।
संवाद सूत्र, बांसगांव। जिला पंचायत सदस्य रजनी देवी के पति राजकुमार की बुधवार की रात गड़ैना के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरोप है कि बाइक से जाते समय एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। सूचना पर पहुंची बांसगांव पुलिस ने शव की पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वहीं, घटना की जानकारी होने पर थाने पहुंचे स्वजन और ग्रामीणों इस घटना को दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश के तहत हत्या की आशंका जताए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सिकरीगंज थाना के घोड़सारी निवासी राजकुमार ने दो शादी की है। पहली पत्नी गांव स्थित घर पर और दूसरी पत्नी रजनी देवी खजनी में रहती है। रविवार रात करीब 10 बजे राजकुमार खजनी स्थित घर से बाइक से गांव जाने के लिए निकले थे। 10:30 बजे जब वे बांसगांव थाना के गड़ैना गांव के पास पहुंचे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
राजकुमार की दूसरी पत्नी रजनी देवी वार्ड संख्या 32 से जिला पंचायत सदस्य हैं और आर्केस्ट्रा डांसर के रूप में प्रसिद्ध हैं। राजकुमार पहले टैक्सी चलाता था। कार्यक्रम के लिए अक्सर रजनी उसकी टैक्सी बुक कर आयोजनों में ले जाया करती थीं।
इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और 15 वर्ष पहले राजकुमार ने रजनी से दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी धनवंता देवी गांव में बच्चों के साथ रहती हैं। पहली पत्नी से उसे तीन बेटे और एक बेटी है, जिनमें दो की शादी हो चुकी है। स्वजन और ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि घटना की जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस भी साजिश के बिंदु पर जांच कर रही है।
