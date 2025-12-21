एक से 17 जनवरी तक भटनी के रास्ते चलेगी रिंग रेल सेवा ट्रेन, माघ मेला जाने में पूर्वांचल और बिहार के लोगों को होगी आसानी
माघ मेला के लिए भटनी के रास्ते एक से 17 जनवरी तक रिंग रेल सेवा ट्रेन चलेगी। यह सेवा विशेष रूप से माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू क
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला के दौरान गंगा के संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले पूर्वांचल व बिहार के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने भटनी के रास्ते प्रयागराज (झूसी) छपरा के बीच अनारक्षित रिंग रेल सेवा ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार यह ट्रेन एक जनवरी से 17 फरवरी तक प्रतिदिन दो फेरा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी व शयनयान श्रेणी के अनारक्षित 14 कोच लगाए जाएंगे। श्रद्धालु जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे।
- 05101 नंबर की झूसी-गाजीपुर सिटी-छपरा-थावे-सीवान-भटनी रिंग रेल सेवा ट्रेन प्रतिदिन झूसी से सुबह नौ बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बनारस, सारनाथ, औंड़हार, गाजीपुर, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा, मशरख, गोपालगंज, थावे, सिवान, मैरवा, भटनी, मऊ, बनारस होते हुए दूसरे दिन सुबह 04:15 बजे झूसी पहुंचेगी।
- 05102 नंबर की झूसी-बनारस-मऊ-भटनी-सीवान-थावे-छपरा-बलिया-गाजीपुर सिटी-वाराणसी सिटी-झूसी रिंग रेल सेवा ट्रेन प्रतिदिन झूसी से दोपहर बाद 02:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बनारस, मऊ, भटनी, मैरवा, सीवान, थावे, गोपालगंज, मशरख, छपरा, सुरेमनपुर, बलिया और वाराणसी होते हुए दूसरे दिन सुबह 09:00 बजे झूसी पहुंचेगी।
