एक से 17 जनवरी तक भटनी के रास्ते चलेगी रिंग रेल सेवा ट्रेन, माघ मेला जाने में पूर्वांचल और बिहार के लोगों को होगी आसानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला के दौरान गंगा के संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले पूर्वांचल व बिहार के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने भटनी के रास्ते प्रयागराज (झूसी) छपरा के बीच अनारक्षित रिंग रेल सेवा ट्रेन चलाने की घोषणा की है।