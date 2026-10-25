अब कोर्ट के चक्करों से मुक्ति: घर बैठे होगी RCT की सुनवाई, सीधे बैंक खाते में आएगी क्षतिपूर्ति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे प्रशासन की तरह रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) गोरखपुर भी लगभग पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर आ गया है। अब अधिवक्ता ही नहीं पक्षकारों को भी कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर से भी सीधे आरसीटी से वर्चुअल जुड़कर सुनवाई या बहस में शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि पीड़ित कहीं से भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीड़ित को सिर्फ सत्यापन के लिए एक बार कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

गोरखपुर स्थित आरसीटी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले शामिल हैं, जिसमें गोरखपुर, अंबेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, फैजाबाद, गोंडा, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीरनगर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जिले आते हैं। इन जनपद क्षेत्र में ट्रेन दुर्घटना होने पर पीड़ित या परिजन आरसीटी में आवेदन कर सकते हैं। यात्री अंगूली या पैर आदि में चोट लगने, हाथ व पैर आदि कटने, घायल होने या मृत्यु की स्थिति में पीड़ित या उनके परिजन मूल निवास या घटनास्थल पर पड़ने वाले आरसीटी में आवेदन कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदक को न्यूनतम 64 हजार से अधिकतम आठ लाख रुपये मिलते हैं।

आरसीटी के डिजिटल प्लेटफार्म पर आने से केस का निस्तारण भी तेज गति से होने लगा है। कोर्ट ने महज 93 दिन में एक अनापेक्षित दुर्घटना प्रकरण का निस्तारण किया है, तो दुर्घटना वाले एक क्लेम का फैसला करीब चार माह में सुना दिया है। एक क्लेम के निस्तारण में दस साल लग जाते थे। वर्तमान में आरसीटी में करीब 120 माम