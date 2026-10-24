UP PET Exam: गोरखपुर में 52 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, 3 दिनों में 1.39 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 को लेकर जिले में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। 25, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए 52 केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। तीन दिनों में छह पालियों में 1,39,248 अभ्यर्थियों के शामिल होने का कार्यक्रम है।

सुरक्षा व्यवस्था की कमान पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी संभालेंगे। इनके साथ नौ क्षेत्राधिकारी, 22 थानेदार,75 उपनिरीक्षक तथा 482 आरक्षी और महिला आरक्षी तैनात किए गए हैं। परीक्षा 3 दिन में छह पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक दिन पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक चलेगी।