गोरखपुर में PET परीक्षा के लिए 52 केंद्रों पर सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती, 23208 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 जनपद में 25 और 30 अक्टूबर तथा एक नवंबर को आयोजित होगी। परीक्षा में 23,208 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

इसके लिए जिले में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक दिन दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी।

परीक्षा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 52 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 52 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसी प्रकार 967 वाह्य कक्ष निरीक्षक, चार कक्षों पर एक आंतरिक कक्ष निरीक्षक समेत कुल 104 तथा 145 रिजर्व कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। परीक्षा कक्षों में ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों का प्रशिक्षण अभी निर्धारित नहीं किया गया है।