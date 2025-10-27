Language
    रवि किशन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, लोगों से बात की; कहा- श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि

    By Arun Kumar Munna Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:46 PM (IST)

    गोरखपुर में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर सांसद रवि किशन शुक्ला ने घाटों और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सभी विभागों से मिलकर इस पर्व को शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न कराने का आह्वान किया।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर सांसद रवि किशन शुक्ला ने रविवार को शहर के विभिन्न घाटों और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सफाई, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

    उन्होंने कहा कि छठ जन-जन की आस्था का पर्व है, इसलिए सभी विभाग पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सांसद ने घाटों की स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना का अवसर मिले, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सांसद ने नगर निगम टीम की सराहना करते हुए कहा कि सभी विभाग मिलजुल कर इस लोक आस्था के पर्व को शांति, श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न कराएं।

    घाटों का भ्रमण करने के बाद सांसद ने गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों के लिए बनाए गए यात्री आश्रय स्थल (पैसेंजर होल्डिंग एरिया) सहित अन्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। यात्रियों से बातचीत की और रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सांसद को जनसुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर स्टेशन निदेशक रतनदीप गुप्ता सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।