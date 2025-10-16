Language
    सांसद रवि किशन फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर पहुंचे गोरखपुर, सबसे पहले किया यह काम

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए फिल्मफेयर अवार्ड 2025 जीतने के बाद सांसद रवि किशन का गोरखपुर में भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और अपना पुरस्कार उन्हें समर्पित किया। रवि किशन ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया और इस उपलब्धि को गोरखपुर की जीत बताया। उन्होंने गोरखपुर के गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

    फिल्मफेयर अवार्ड लेकर लौटे सांसद रवि किशन पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फिल्म ‘लापता लेडीज’ में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने के बाद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला का बुधवार को शहर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। मंदिर पहुंचकर उन्होंने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और उनके चरणों में फिल्मफेयर अवार्ड को समर्पित किया।

    एयरपोर्ट पर सुबह से ही जमे उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे के साथ किया। एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक पूरे मार्ग पर भी कई जगहों पर लोगों ने उत्साह के साथ रवि किशन का स्वागत किया।

    स्वागत जुलूस का कूड़ाघाट चौराहा, मोहद्दीपुर, छात्रसंघ चौराहा, गोलघर, यातायात चौराहा, धर्मशाला, गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में स्वागत हुआ। हर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर और नारे लगाकर सांसद का अभिनंदन किया।

    महायोगी गुरु गोरखनाथ भगवान के दर्शन-पूजन के बाद भावुक होते हुए सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिला यह सम्मान उनके लिए अनमोल है। यह उपलब्धि केवल मेरी नहीं, बल्कि गोरखपुर की पावन धरती और सभी के विश्वास की जीत है।

    सांसद ने कहा कि वे इस सम्मान को गुरु गोरक्षनाथ को समर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि गोरखपुर और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने सभी समर्थकों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया।