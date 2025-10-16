सांसद रवि किशन फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर पहुंचे गोरखपुर, सबसे पहले किया यह काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फिल्म ‘लापता लेडीज’ में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने के बाद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला का बुधवार को शहर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। मंदिर पहुंचकर उन्होंने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और उनके चरणों में फिल्मफेयर अवार्ड को समर्पित किया।

एयरपोर्ट पर सुबह से ही जमे उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे के साथ किया। एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक पूरे मार्ग पर भी कई जगहों पर लोगों ने उत्साह के साथ रवि किशन का स्वागत किया।

स्वागत जुलूस का कूड़ाघाट चौराहा, मोहद्दीपुर, छात्रसंघ चौराहा, गोलघर, यातायात चौराहा, धर्मशाला, गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में स्वागत हुआ। हर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर और नारे लगाकर सांसद का अभिनंदन किया। महायोगी गुरु गोरखनाथ भगवान के दर्शन-पूजन के बाद भावुक होते हुए सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिला यह सम्मान उनके लिए अनमोल है। यह उपलब्धि केवल मेरी नहीं, बल्कि गोरखपुर की पावन धरती और सभी के विश्वास की जीत है।