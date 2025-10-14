UP के इस जिले में कार्डधारकों को नहीं मिल पा रहा राशन, ताले में बंद है एटीएम

अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को राशन देने के लिए मिली थी मशीन

पहले नकहा में लगाई गई, बिजली का बिल ज्यादा आया तो सदर तहसील में रखी गई जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों के लिए मंगाई गई अन्नपूर्ति मशीन ताले में बंद है। निर्धारित मात्रा में राशन देने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मशीन मिली थी लेकिन इसमें राशन भरने में दिक्कत, बिजली का ज्यादा बिल और जगह ज्यादा लेने के कारण यह अनुपयोगी साबित हो रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि मशीन से हर महीने तकरीबन सौ कार्डधारकों को राशन दिया जाता है लेकिन जिस कक्ष में मशीन लगी है उसके शटर पर ताला देखकर लग रहा है कि महीनों से इसे खोला नहीं गया है।

शासन ने वर्ष 2023 में वाराणसी व लखनऊ के साथ गोरखपुर को अन्नपूर्ति मशीन उपलब्ध कराई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत यह मशीन मिली थी। जिला पूर्ति विभाग ने मशीन की स्थापना नकहा नंबर एक के कोटेदार अंकुर गुप्ता के यहां करा दी।

मशीन के संचालन के लिए वाणिज्यिक श्रेणी का कनेक्शन लेना था। अंकुर गुप्ता ने वर्ष 2023 में तकरीबन पांच हजार रुपये खर्च कर कनेक्शन लिया। इसके बाद जुलाई 2003 का बिजली का बिल 57 सौ रुपये आ गया। इतना ज्यादा बिजली का बिल आने के बाद अंकुर गुप्ता ने मशीन संचालन से हाथ खड़े कर दिए।

उन्होंने आपूर्ति विभाग ने बिजली के बिल के मद में रुपये मांगे लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण रुपये नहीं मिल सके। कुछ दिनों तक आपूर्ति विभाग के दबाव में उन्होंने मशीन चलाई। बाद में मशीन को सदर तहसील में एक कमरे में रखवा दिया गया। कहा जा रहा है कि इसी कमरे से वितरण होता है लेकिन वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि किसी को राशन लेते नहीं देखा गया है।



