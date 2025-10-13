यूपी में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड का कोटा पूरा, अपात्रों को सूची से बाहर करने के लिए चल रहा अभियान
गोरखपुर में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड का कोटा पूरा हो गया है, जिससे नए कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है। आपूर्ति विभाग अपात्रों को सूची से हटाने का अभियान चला रहा है ताकि पात्र लोगों को शामिल किया जा सके। जिले में सात लाख पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बन चुके हैं, जिन पर 29 लाख लाभार्थियों के नाम हैं। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम राशन मुफ्त मिलता है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों का कोटा पूरा हो गया है। इस कारण कार्ड बनने में समस्या हो रही है। आपूर्ति विभाग अपात्रों को सूची से बाहर करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। अपात्र सूची से बाहर हो रहे हैं तो उनकी जगह पात्रों का चयन कर कार्ड बनाया जा रहा है।
जिले में पात्र गृहस्थी योजना के तहत तकरीबन सात लाख राशनकार्ड बन चुके हैं। इन कार्डों पर तकरीबन 29 लाख लाभार्थियों के नाम दर्ज है। पात्र गृहस्थी योजना में एक लाभार्थी को दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिया जाता है।यह पूरी तरह फ्री होता है।
इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल दिया जाता है। यानी अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन निश्शुल्क मिलता है। अन्त्योदय योजना के तहत एक लाख 26 हजार 391 कार्ड बनाने का कोटा है।
इस कोटा से ज्यादा कार्ड नहीं बनाए जा सकते हैं। इस कारण पात्र होने के बाद भी तत्काल कार्ड बनाने में दिक्कत आती है। इसे देखते हुए अभियान चलाकर अपात्रों का नाम काटा जाता है और पात्रों को जोड़ा जाता है।
