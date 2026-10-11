गोरखपुर में 19 दिसंबर से शुरू होगा रामप्रसाद बिस्मिल बलिदान शताब्दी समारोह, तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल ने 19 दिसंबर 1927 को जिला कारागार में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। 19 दिसंबर 2026 से उनके बलिदान का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि सौ वर्षों में एक बार आने वाला राष्ट्रीय गौरव का महापर्व है।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गैर-चिरागी क्रांति-तीर्थ महुआ डाबर (जनपद बस्ती) के वंशजों द्वारा संचालित महुआ डाबर संग्रहालय की ओर से 17 से 19 दिसंबर, 2026 तक राष्ट्रीय स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की आवश्यक बैठक मुंशी प्रेमचंद पार्क में हुई।