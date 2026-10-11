गोरखपुर के रेलवे कॉलोनी में चोरी करने वाले ‘मिस्टर इंडिया’ का मिला सुराग, पांच महीने से पुलिस को दे रहा था चकमा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे कालोनी में बंद आवासों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले ‘मिस्टर इंडिया’ का पुलिस को सुराग मिल गया है। पिछले पांच महीने में छह रेलकर्मियों के आवासों को निशाना बनाने वाले आरोपित की तलाश में क्राइम ब्रांच और शाहपुर थाना पुलिस की टीमें जुटी हैं।

सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से उसकी पहचान होने के बाद पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि, आरोपित की गिरफ्तारी के बाद ही चोरी की सभी घटनाओं में उसकी भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।



रेलवे कालोनियों में चोरी की घटनाओं ने रेलकर्मियों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी थी। आरोपित कभी दिनदहाड़े आवास में घुसकर चोरी करता तो कभी बंद मकान का ताला तोड़कर गहने और अन्य कीमती सामान समेट लेता था। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद उसका पता नहीं चल पाने से पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी।

अब सुराग मिलने के बाद जांच में तेजी आने की बात कही जा रही है।चोरी की घटनाओं का सिलसिला पांच जून से शुरू हुआ। इस दिन रेलवे डेयरी कालोनी में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के आवास में चोरी हुई। 15 जून को कौआबाग रेलवे कालोनी में वरिष्ठ लेखाकार के घर को निशाना बनाया गया।