गोरखधाम एक्सप्रेस पर पथराव, एसी कोच का शीशा टूटा; यात्रियों में दहशत
गोरखधाम एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिससे एसी कोच बी-3 का शीशा टूट गया। हालांकि, ...और पढ़ें
HighLights
गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी कोच पर पथराव।
बस्ती के पास शीशा टूटा, कोई गंभीर घायल नहीं।
अज्ञात उपद्रवी पर मुकदमा, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, बस्ती। गोरखपुर से दिल्ली जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान शरारती तत्वों द्वारा किए गए पथराव में एसी कोच बी-3 का शीशा टूट गया। इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है।
शुक्रवार की शाम को ट्रेन जब गोरखपुर रूट के निर्धारित क्षेत्र ओड़वारा- बस्ती रेलवे स्टेशन के बीच से गुजर रही थी, तभी अचानक बाहर से किसी ने जोर से पत्थर फेंका। अचानक हुए इस हमले से एसी कोच की खिड़की का कांच चटक गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
तेज आवाज के साथ शीशा टूटने से कोच के भीतर बैठे यात्री सहम गए। यात्रियों ने इसकी तुरंत सूचना ट्रेन के स्टाफ और रेलवे कंट्रोल रूम को दी। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस हरकत में आ गई।
यात्रियों की शिकायत और शुरुआती जांच-पड़ताल के आधार पर रेलवे अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अज्ञात उपद्रवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक बांकेलाल ने बताया कि संदिग्ध की तलाश की जा रही हैं तथा पटरियों के आस-पास के स्थानीय गांवों में जागरूकता अभियान व गश्त बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
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