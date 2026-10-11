गोरखधाम एक्सप्रेस पर पथराव, एसी कोच का शीशा टूटा; यात्रियों में दहशत

जागरण संवाददाता, बस्ती। गोरखपुर से दिल्ली जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान शरारती तत्वों द्वारा किए गए पथराव में एसी कोच बी-3 का शीशा टूट गया। इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है।

शुक्रवार की शाम को ट्रेन जब गोरखपुर रूट के निर्धारित क्षेत्र ओड़वारा- बस्ती रेलवे स्टेशन के बीच से गुजर रही थी, तभी अचानक बाहर से किसी ने जोर से पत्थर फेंका। अचानक हुए इस हमले से एसी कोच की खिड़की का कांच चटक गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।