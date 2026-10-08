बस्ती में खराब सोलर सिस्टम पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, कंपनी को लौटाने होंगे 4.29 लाख

विधि संवाददाता, बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमर जीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने सोलर सिस्टम में खराबी की शिकायत पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विक्रेता को 4.29 लाख रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति के लिए एक लाख रुपये, अधिवक्ता शुल्क 10 हजार भी देने का आदेश दिया है।

मामला शिकायत वाद संख्या 127/2025 में बस्ती निवासी वैभव कुमार का है। परिवादी के अनुसार उसने एक फरवरी 2023 को अर्चना इंटरप्राइजेज, नेक्सस सोलर स्टेशन से 4.10 लाख रुपये में सोलर सिस्टम खरीदा था। चार फरवरी को सिस्टम स्थापित किया गया।