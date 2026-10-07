उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को बड़ी राहत, भंडारण पर सरकार देगी 100 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी

जागरण संवाददाता, बस्ती। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने भंडारण प्रभार पर अनुदान देने की योजना का दायरा मजबूत कर दिया है। इसके तहत अब किसानों को निजी शीतगृहों में आलू भंडारण पर प्रति क्विंटल की दर से विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आलू किसानों पर भंडारण प्रभार का बोझ कम करने के लिए निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कोई भी पात्र किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादित आलू के लिए लाभ उठा सकता है।

एक किसान को इस मद में अधिकतम 20,000 रुपये तक का सीधा आर्थिक लाभ मिल सकेगा। जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि भंडारण के अलावा बाजार में आलू के दाम अचानक गिरने पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना को जिले में प्रभावी कर दी गई है।