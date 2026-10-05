बस्ती में मनोरमा नदी पर 15 करोड़ की लागत से बनेगा , निर्माण के लिए 7.78 करोड़ जारी

संवाद सूत्र, बहादुरपुर (बस्ती)। विकास क्षेत्र बहादुरपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। शासन ने राज्य योजना अंतर्गत इटैली-सेमरा चीगन संपर्क मार्ग पर मनोरमा नदी के ऊपर सेतु निर्माण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। सेतु के साथ पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे। शासन के निर्णय की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में प्रसन्नता है।

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को जारी शासनादेश के अनुसार परियोजना की कुल लागत 15 करोड़ 56 लाख 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ 78 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। परियोजना के पूरा होने से बहादुरपुर, इटैली, सेमरा चीगन, उमारिया, मरवटिया, सोनहा, मटेरा सहित दर्जनों गांव के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।