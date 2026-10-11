गोरखपुर में दोस्तों संग नहाने गया किशोर तुर्रा नाले में डूबा, पिता बदहवास

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तुर्रा नाले में शनिवार दोपहर दोस्तों के साथ नहाने गया 17 वर्षीय निखिल कुमार गहरे पानी में डूब गया। बेटे के डूबने की सूचना पर पहुंचे पिता रंजू प्रसाद बदहवास होकर उसे पुकारते रहे। उनकी बेबसी देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। पिपराइच पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक किशोर का पता नहीं चल सका।

घटना शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। पिपराइच थाना क्षेत्र के रजही-चिलबिलवा में मौसी के घर रहने वाला निखिल अपने पांच दोस्तों के साथ तुर्रा नाले में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथ मौजूद लड़कों ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी।