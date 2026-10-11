गोरखपुर में प्रतिबंधित मांझे ने छीना बुढ़ापे का सहारा, अस्पताल में पत्नी की चीत्कार; पिता बेसुध

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अस्पताल में पत्नी पूर्णिमा की चीत्कार गूंज रही थी। आसपास खड़े लोग उसे देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। किसी की आंखें नम थीं तो कोई परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। पिता फकीरे कन्नौजिया बेसुध बैठे थे।

चेहरे पर ऐसा दुख था, मानो जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा अचानक छिन गया हो। जिस बेटे के भरोसे बुढ़ापे की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसके हमेशा के लिए चले जाने की खबर ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था।