गोरखपुर के रामगढ़ताल पर बिखरा करिश्मा कपूर की खूबसूरती का 'करिश्मा', तस्वीरें वायरल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल की सुंदरता बालीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर को भा गई है। एक माह बाद उन्होंने यहां ली गई तस्वीर को जैसे ही अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया, यह प्रसारित होने लगी।

स्थानीय हैंडलर लाइक व कमेंट्स करने के साथ ही उनके पोस्ट को शेयर करने लगे। इससे लोगों को भ्रम हो गया कि वह शनिवार को गोरखपुर आई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह तस्वीर एक माह पुरानी है।