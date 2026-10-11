गोरखपुर के रामगढ़ताल पर बिखरा करिश्मा कपूर की खूबसूरती का 'करिश्मा', तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर द्वारा रामगढ़ताल की पुरानी तस्वीरें साझा करने से गोरखपुर में हलचल मच गई। एक माह पूर्व ...और पढ़ें
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करिश्मा कपूर ने रामगढ़ताल की पुरानी तस्वीरें साझा कीं।
तस्वीरें एक माह पूर्व गोरखपुर प्रवास के दौरान ली गई थीं।
इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल की सुंदरता बालीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर को भा गई है। एक माह बाद उन्होंने यहां ली गई तस्वीर को जैसे ही अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया, यह प्रसारित होने लगी।
स्थानीय हैंडलर लाइक व कमेंट्स करने के साथ ही उनके पोस्ट को शेयर करने लगे। इससे लोगों को भ्रम हो गया कि वह शनिवार को गोरखपुर आई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह तस्वीर एक माह पुरानी है।
बालीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक माह पूर्व देवरिया में ज्वेलरी के एक शोरूम का उद्घाटन करने आई थीं। उस दौरान वह रामगढ़ताल के किनारे स्थित कोर्टयार्ड बाइ मैरियट होटल में रूकी थीं।
यहां उन्होंने रामगढ़ताल के किनारे लगे रेलिंग के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई थी। अब उन्होंने जैसे ही इस तस्वीर को अपने इंटरनेट मीडिया के इंटाग्राम प्लेटफार्म पर अपलोड किया, तस्वीर प्रसारित हो गई। जैसे ही यहां के हैंडलर इस तस्वीर को अपने अकाउंट से शेयर किए, लोगों को लगा कि वह गोरखपुर आई हैं।
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लोग इस बारे में जानकारी भी जुटाने लगे। बाद में पता चला कि उन्होंने रामगढ़ताल के पास खींची गई तस्वीर को अब अपने अकाउंट से साझा किया है। इस तस्वीर को खूब लाइक्स व कमेंट्स मिल रहे हैं।
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