गोरखपुर में 12 अक्टूबर से EVM की जांच, राजनीतिक दल करेंगे निगरानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जिले में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) 12 अक्टूबर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, असुरन स्थित ईवीएम वेयरहाउस के हाल में पूरी की जाएगी। जांच के दौरान राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।

डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों की बैठक में उन्हें जांच प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी दी गई। बताया गया कि पुराना कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयरहाउस से बैलेट यूनिट (बीयू), कंट्रोल यूनिट (सीयू) और वीवीपैट मशीनों को सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में असुरन स्थित वेयरहाउस पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।



निर्माता कंपनी के इंजीनियर करेंगे जांच

प्रथम स्तरीय जांच निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ईवीएम निर्माता कंपनी के इंजीनियरों की ओर से की जाएगी। पूरी प्रक्रिया एफएलसी सुपरवाइजर एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश की निगरानी में संपन्न होगी। इसमें राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।