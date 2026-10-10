गोरखपुर में गैस सिलिंडर मरम्मत के दौरान लगी आग, बुजुर्ग दंपती समेत चार घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घरेलू गैस सिलिंडर की खराबी ठीक करते समय हुई असावधानी से राप्तीनगर फेज एक स्थित मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आकर बुजुर्ग दंपती समेत चार लोग झुलस गए। इनमें सिलिंडर ठीक करने पहुंचा गैस एजेंसी का हाकर भी शामिल है।

तीन घायलों को बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि हाकर का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शाहपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। यह घटना शनिवार की सुबह 11 बजे राप्तीनगर फेज एक स्थित मकान नंबर एलआइजी-156 की है। यहां रहने वाले 75 वर्षीय रंजन दास के घरेलू गैस सिलिंडर में कुछ समस्या आ रही थी। उसे ठीक कराने के लिए उन्होंने गैस एजेंसी के हाकर 40 वर्षीय इंद्रेश को बुलाया था।