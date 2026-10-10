गोरखपुर में कोबरा के डसने से महिला की मौत, दीवार तोड़कर पकड़ा गया जहरीला सांप

संवाद सूत्र, पीपीगंज, (गोरखपुर)। बिस्तर पर लेटी महिला को कोबरा सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घर में सांप होने की आशंका पर स्वजन ने सपेरे को बुलाया। उसने दीवार तोड़कर कोबरा को बाहर निकाला और पकड़कर अपने साथ ले गया। सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मखनहा गांव निवासी परमात्मा निषाद गुरुवार को पीपीगंज नगर में फर्नीचर का काम करने गए थे। उनकी पत्नी इंद्रावती निषाद कहीं रिश्तेदारी से घर आई थीं। अपराह्न तीन बजे वह बिस्तर पर लेटी थीं। इसी दौरान कोबरा ने उन्हें डस लिया।