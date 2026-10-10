गोरखपुर में 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को कैबिनेट की मंजूरी, चार्जिंग प्वाइंट के लिए मिली जमीन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महानगर के लोगों का आवागमन और सुगम होगा। कैबिनेट ने गोरखपुर के लिए 150 सुविधा संपन्न इलेक्ट्रिक एसी बसों की मंजूरी दे दी है। महानगर में इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी तेजी से चल रही है।

चार्जिंग प्वाइंट के लिए कोनी और बसंतपुर खास में मिली भूमि खारिज करने के बाद गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने जगदीशपुर के पास कोनी में एक और जमीन खोज ली है। अधिकारियों ने लगभग चार एकड़ भूमि का सर्वे करने के बाद सहमति जता दी है। जल्द ही नगर निगम व जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। प्रस्ताव पर सहमति बनते ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने नगर निगम की ओर से कोनी और बसंतपुर खास में उपलब्ध कराई गई भूमि को अनुपयुक्त मानते हुए खारिज कर दिया है। दोनों स्थानों की जमीन मिलाकर करीब 4.75 एकड़ उपलब्ध कराई गई थी, जबकि नई व्यवस्था के लिए कुल आठ एकड़ एकमुश्त जमीन की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पहले चार्जिंग प्वाइंट और डिपो तैयार करना जरूरी है।