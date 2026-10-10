गोरखपुर में नमी बनी बिजली कटौती का कारण, उद्योगों को झेलनी पड़ रही परेशानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राप्तीनगर खंड से जुड़े मेडिकल कालेज उपकेंद्र की बिजली पिछले दिनों कट गई थी। नौ घंटे तक बिजली नहीं आई। वजह यह थी कि बिजली निगम के पिल्फर प्रूफ मीटरिंग बाक्स (पीपीएमसी) में नमी आ गई थी। व्यवस्था यह है कि पीपीएमसी में हीटर लगाया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। नौ घंटे तक पूरा इलाका बिना बिजली विहीन रहा। अभियंता तो घंटों हीटर का ही इंतजाम नहीं कर पाए थे।

नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम टाउनहाल से जुड़े एक उद्योग की बिजली कट गई। काफी देर तक बिजली नहीं आई तो उपकेंद्र से कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने जुगाड़ के सहारे बिजली आपूर्ति बहाल करा दी। कुछ दिन बाद पता चला कि उद्योग में मीटर की रीडिंग ही नहीं हो पा रही है। फिर जांच कराई गई। पीपीएमसी में इतनी ज्यादा नमी थी कि सभी उपकरणों की सफाई और हीटर लगाने के बाद भी चार घंटे का समय लग गया।