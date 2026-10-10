CJP आंदोलन को लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त, दिल्ली रूट पर बेधड़क दौड़ती रहीं ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नई दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशन पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने स्टेशन पर गश्त कर ट्रेनों आदि को चेक किया। सुरक्षा बल एक-एक यात्रियों पर नजर रख रहे।

देशभर के स्टेशनों से नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन जाने वाली 30 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। जिसमें लखनऊ व बनारस से चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके बावजूद गोरखपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन जारी रहा। गोरखधाम, हमसफर, वैशाली, बिहार संपर्क क्रांति और सप्तक्रांति आदि दिल्ली रूट की ट्रेनें चलती रहीं।

ट्रेनें समय से आगे के लिए रवाना हुईं। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई। रेलवे बोर्ड ने दोपहर बाद दो बजे से नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन जाने वाली और सुबह चार बजे से दोपहर बाद दो बजे तक पहुंचने वाली ट्रेनों को भी रद करने के निर्देश जारी किया था।