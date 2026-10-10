पिता ने मजदूरी कर बनाया खिलाड़ी तो बेटी ने चमका दिया नाम, गोरखपुर की प्रतिमा ने हॉकी के दम पर हासिल की खाकी वर्दी

प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। पिता के हाथों में मेहनत के निशान और बेटी की आंखों में आगे बढ़ने का सपना। घर की जरूरतें पूरी करने के लिए पिता मजदूरी और पेंट-पालिश करते रहे, तो प्रतिमा सरोज ने हाकी के मैदान पर अपने भविष्य की राह तलाशी। संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसले में कमी नहीं थी।

गोरखपुर के एफसीआइ ग्राउंड अब से शुरू हुआ उनका सफर अब यूपी पुलिस तक पहुंच गया है। वर्ष 2026 में खेल कोटे से पुलिस में चयन प्रतिमा के लिए उपलब्धि भर नहीं, बल्कि 12 साल की मेहनत और परिवार के संघर्ष का परिणाम है।

वर्ष 2014 में गोरखपुर के एफसीआइ ग्राउंड पर प्रतिमा ने हाकी गुरु इमरान के मार्गदर्शन में हाकी खेलना शुरू किया। मैदान से जुड़ाव और खेल के प्रति लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वर्ष 2015 में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में प्रवेश मिला तो उनकी खेल यात्रा को नई दिशा मिली।

यहां कोच शशि मैम के निर्देशन में उन्होंने गोलकीपिंग की बारीकियां सीखीं। करीब सात साल तक स्पोर्ट्स कॉलेज में रहकर उन्होंने खेल और पढ़ाई, दोनों को आगे बढ़ाया। वर्ष 2021 में पढ़ाई पूरी हुई तो प्रशिक्षण का एक पड़ाव समाप्त हुआ, लेकिन मंजिल अभी दूर थी।

स्पोर्ट्स कालेज से निकलने के बाद वर्ष 2022 में प्रतिमा ने लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साईं) में प्रवेश लिया। यहां चार साल तक प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने अपने खेल को और निखारा। गोलकीपर के रूप में अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार अभ्यास किया। वर्ष 2026 में साई से प्रशिक्षण पूरा हुआ और इसी साल खेल कोटे से यूपी पुलिस में चयन भी हो गया।