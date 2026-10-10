रेलवे भर्ती में अब भविष्य की जरूरतें भी तय करेंगी रिक्तियां, 2027 से लागू होंगे नए नियम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों के आकलन की प्रक्रिया अब और व्यापक होगी। लोको रनिंग स्टाफ (लोको पायलट) और ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के पदों पर भर्ती की जरूरत तय करते समय भविष्य में होने वाले पदों की संभावित बढ़ोतरी का भी हिसाब रखा जाएगा। साथ ही इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर (आइआरआरटी) के लिए जारी नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) को भी रिक्तियों की गणना में शामिल किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के इंडेंट मैनेजमेंट माड्यूल में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था 2027 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर से लागू होगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक (एमपीपी) अमित सिंह मेहरा की ओर से पांच अक्टूबर, 2026 को जारी पत्र के अनुसार, लोको रनिंग स्टाफ व ट्रेन मैनेजर के लिए रिक्तियों का आकलन करते समय पिछले दो वर्षों में संबंधित डिवीजन या यूनिट में बनाए गए पदों की औसत संख्या की सीधी भर्ती कोटे वाले हिस्से को भी देखा जाएगा।