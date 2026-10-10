गोरखपुर में क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन भेजी जा रही थी ठगी की रकम, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों के जाल में उलझाकर निकालने और फिर क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीन तक पहुंचाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साइबर क्राइम सेल और चिलुआताल पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना चिलुआताल के करीमनगर निवासी मकसूद आलम खान है। वह करीमनगर ट्रेडिंग सेंटर चलाता था और ठगी की रकम को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीन में बैठे हैंडलर तक पहुंचाता था। गिरोह का दिल्ली निवासी एक युवक भी निगरानी करता था, जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस लाइन में शुक्रवार की दोपहर एसपी क्राइम अयोध्या प्रसाद सिंह और सहायक पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार एस ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि साइबर पोर्टल से जानकारी मिली थी कि 14 राज्यों में 4.09 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है। यह रकम गोरखपुर में खोले गए 34 म्यूल खातों से निकाले गए हैं।

सूचना के आधार पर शुक्रवार को साइबर सेल व चिलुआताल थाने की पुलिस ने महराजगंज जिले के नौतनवा निवासी नवनीत पांडेय उर्फ आदेश, चंदौली जिले के खुर्जा निवासी आदर्श सिंह उर्फ थायनोस, राजघाट के बसंतपुर रैन बसेरा निवासी रवि वर्मा, एम्स क्षेत्र के कूड़ाघाट निवासी प्रज्ञा रतन और चिलुआताल के करीमनगर निवासी मकसूद आलम खान को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह एक वर्ष से सक्रिय है। नवनीत और आदर्श बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि रवि और प्रज्ञा कमीशन के लालच में गिरोह से जुड़े थे। आरोपितों के कब्जे से 13.76 लाख रुपये नकद,4,710 रुपये नेपाली मुद्रा, पांच मोबाइल फोन, एक लैपटाप, 22 एटीएम कार्ड, तीन चेकबुक, तीन पासबुक, दो फर्जी मुहर, कैश काउंटिंग मशीन, एक चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई।